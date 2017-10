¿Qué esperan Carlos Baute y Astrid Klisans: niño o niña?

Al igual que ya hicieron durante el embarazo de su primer hijo en común, Carlos Baute y Astrid Klisans han optado por no conocer el sexo de su segundo bebé hasta el momento de su nacimiento.

El propio cantante defendía esta decisión antes de dar la bienvenida a su pequeño Markuss -hace poco más de un año- alegando que bastaba con comprar ropita y complementos en tonos neutros para que esa incógnita no se convirtiera en un problema de cara a preparase para el feliz acontecimiento, aunque por lo que ha comentado ahora su guapa esposa, ella no comparte la misma opinión.

“Yo sí quiero [saberlo], es mi marido el que no quiere”, ha explicado risueña Astrid en conversación con su publicación de cabecera, la revista ¡HOLA!, a su paso por un evento gastronómico celebrado este lunes en Madrid, donde reside junto a su marido, y en el que lució una muy abultada tripa.

“Estoy a punto, tengo más ganas de saber, pero bueno, en el fondo me da igual, lo voy a querer igual sea niño o niña. El amor es tan grande y tan perfecto que da igual lo que venga, lo quieres demasiado”, reconoció.

Pese a que la pareja se sentirá igual de feliz independientemente de cuál sea la próxima adición a la bonita familia que han formado, lo cierto es que sí tienen sus preferencias.

“Yo creo que alguna niña nos gustaría tener. A su papá eso le haría una ilusión enorme y, bueno, a mí también. Me encantan las niñas. Pero te digo que venga lo que venga creo que la naturaleza es perfecta y si te manda diez niños, por algo es”, ha reconocido.

Antes de especificar cuál sería el número perfecto de retoños en su opinión: “Vamos a ver, uno dice y luego tienes dos y dices: ‘Aquí me planto’. Pero sí que me gustaría, tres o más me gustaría”.

En vista de lo bien que está llevando este embarazo, siempre cabe la posibilidad de que la arquitecta y modelo vuelva a sorprender a todos anunciando que repetirá experiencia en la maternidad antes de lo esperado, como sucedió al poco de convertirse en madre de Markuss.

“Creo que ha sido todavía más suave que el primero, muy bien, pero sí que he cogido el peso más rápido. Pero en líneas generales un embarazo muy tranquilo, muy bueno y no me puedo quejar”.