Eugenio Derbez confirma serie sobre la vida de Los Derbez

Eugenio Derbez reveló que ya se encuentra trabajando en una serie sobre la vida de Los Derbez, propuesta que toda la familia estaba contemplando desde casi un año.

El actor y productor explicó en entrevista para el programa Ventaneando que él mismo es quien se está encargando de la preparación de este proyecto.

“De hecho el año pasado empezamos a desarrollar una serie basada en mi vida, en mi familia sobre todo, en mis experiencias con mis hijos, todo mundo se ríe cada vez que platico anécdotas de mis hijos cuando eran pequeños, de lo que fue crecer con ellos, y recogerlos cada fin de semana con diferentes casas, y andar con ellos para arriba y para abajo, son historias muy divertidas”, confesó.

Asimismo, Derbez afirmó que cuenta con la aprobación de todos sus hijos para realizar este trabajo.

“Hasta eso ellos están como muy abiertos, lo ven como parte de su vida y de su infancia y creo que sería muy interesante contarlo”.

No obstante, sus diferentes compromisos profesionales han impedido que le de velocidad a esta serie.

“Como es algo tan personal, lo quisiera yo cuidar mucho, quisiera contar las cosas realmente como son, y ahorita no he tenido el tiempo, y con este proyecto que estaba yo desarrollando, un escritor dijo: ‘yo lo voy a escribir’, no quedo tal como yo (hubiera querido), no reflejaba totalmente lo que era yo, y decidí guardarlo en el cajón”, concluyó.