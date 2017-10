Tina Turner reaparece con un concierto sorpresa en Londres

Mucho antes de contraer matrimonio con su actual marido, Erwin Bach, en el año 2013, la cantante Tina Turner disfrutaba de una más que merecida jubilación en su lujosa mansión situada las afueras de la ciudad suiza de Zurich, un apacible entorno que ahora ha tenido que abandonar temporalmente para reencontrarse con sus fans y, sobre todo, deleitarles con la que podría ser una de sus últimas actuaciones en directo.

De forma más concreta, la leyenda de la música se presentó ayer martes en el Hospital Club de Londres para celebrar el próximo estreno de un musical sobre su vida, llamado simplemente ‘Tina’, en la capital británica.

El evento, además de llevarle a dar algunos detalles sobre las actividades a las que ha venido dedicando su tiempo últimamente, también sirvió para comprobar que, a pesar de sus 77 años, su voz sigue siendo tan potente como siempre.

“La verdad es que esto va a ser un poco difícil. Reconozco que no quería que esto ocurriera, no necesito un musical, no necesito más espectáculos”, expresó la intérprete durante el acto, poco antes de complacer a los asistentes con varias canciones de su amplio repertorio que interpretó junto a Adrienne Warren, quien da vida a Tina en la obra.

“Sigo recibiendo muchas cartas y tarjetas, la gente dice que mis canciones les transmiten esperanza y para muchos tienen un significado muy personal. Así que tenía que dar mi brazo a torcer y regresar. De verdad espero que la obra sea todo un éxito, que viaje por todo el mundo y que satisfaga las necesidades de la gente, que sea un recuerdo de mi trabajo”, expresó emocionada.

La carismática es por tanto consciente de que la producción no solo hará un extenso repaso a su ilustre carrera musical, sino que también abordará algunos de los capítulos más dolorosos de su vida personal, como el declive y final de su matrimonio con Ike Turner, del que conservó su apellido a pesar del agrio divorcio que protagonizaron y del maltrato físico y psicológico que la artista sufrió de forma sistemática a manos del también cantante.

Afortunadamente, Tina Turner se encuentra actualmente en una etapa de su vida mucho más tranquila y sosegada, a la que no solo contribuyen sus cuatro años de idílico matrimonio con el directivo musical de 61 años o los bucólicos paisajes de los que disfruta cerca del lago de Zurich, sino también dos de sus aficiones favoritas: dormir hasta tarde y decorar su casa.

“Sé que muchos os estaréis preguntando en qué he estado ocupando mi tiempo en estos últimos siete años. La verdad es que me entusiasma estar aquí, salir un poco de mi retiro. No os equivoquéis, la jubilación es fantástica, puedo dormir hasta bien tarde y hacer lo que quiera, como decorar la casa dos o tres veces, las típicas cosas sencillas con las que soñabas cuando estabas trabajando”, reveló durante el encuentro.