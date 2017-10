Paulina Goto y Elizabeth Álvarez tienen encontronazo

Paulina Goto y Elizabeth Álvarez, quienes trabajan en la telenovela “El Vuelo de la Victoria”, habrían tenido un fuerte encontronazo durante las grabaciones de este melodrama de Televisa.

De acuerdo a lo relatado por la periodista Maxine Woodside durante su programa “Todo para la mujer”, el personaje que interpreta Goto dio una cachetada al personaje de Álvarez, misma que ensayaron sin ningún problema, pero al momento de grabar la escena sucedió el incidente.

“A Paulina así de flaquita y chiquita como la ven, pues tiene la manita pesada y ¡zas!, que le da bien la cachetada, entonces Elizabeth se puso muy enojada”, contó Woodside.

Posteriormente se dijo que Paulina intentó aclarar la situación, pero Elizabeth no habría aceptado sus disculpas. “Paulina le dijo que perdón, pero a la hora de la cachetada pues se le fue, se le pasó y se la dio bien dada (…) y no, no la perdonó, la otra casi se le inca pero Elizabeth realmente estaba molesta y se fue a su camerino y ya no la peló”.

Hasta el momento ni Goto ni Álvarez han dado su versión al respecto de este suceso, mismo que la periodista Ana María Alvarado calificó: “al estilo Eduardo Yáñez”, recordando la cachetada que el actor dio a un reportero hace algunos días.