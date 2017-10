David Bisbal se pone nostalgico antes de ir a América

Mi familia, apoyándome en el último concierto de la gira en España. El próximo martes cantaremos en Brooklyn para apoyar a todas esas personas que lo han perdido todo debido a los desastres naturales y de ahí, seguiremos con toda nuestra gira latinoamericana hasta mitad de diciembre. Será un periodo largo, pero la gente de cada país me dará la fuerza que necesito. Echaré de menos a mi familia y a mi tierra. Os quiero.

