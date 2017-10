Demi Lovato está abierta a salir con hombres y mujeres

Al igual que muchos otros jóvenes de su edad, Demi Lovato recurrió a las nuevas tecnologías para tratar de ampliar su círculo social tras regresar a la soltería, una vez concluyó su relación de seis años con el actor Wilmer Valderrama.

Lo sorprendente es que la cantante haya reconocido ahora en su nuevo documental, ‘Simply Complicated’, que ha utilizado las aplicaciones de citas para contactar tanto con hombres como con mujeres.

“Yo estoy abierta a la conexión humana”, afirma escuetamente la artista acerca de un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses: su sexualidad.

El interés por un aspecto tan íntimo de su vida comenzó a raíz del lanzamiento del tema ‘Cool for the summer’, cuando se le ocurrió confesar que tanto esa canción -en la que hablaba de mantener relaciones con mujeres- como todas las demás compuestas por ella estaban basadas de una manera u otra en sus experiencias personales.

A partir de ese momento, se vio sometida a una fuerte presión para, según sus propias palabras, “etiquetar” su orientación sexual, especialmente después de que el pasado septiembre fuera fotografiada paseando de la mano junto a la DJ Lauren Abedini en Disneyland, pero ella siempre se ha mantenido firme en su decisión de proteger su privacidad.

Lo máximo que ha llegado a explicar Demi, de forma siempre muy misteriosa, es que nadie puede controlar de quién se enamora y que la mayor parte de las dudas sobre su persona podrían resolverse prestando atención a las entrevistas.

“Amo a quien amo. Tengo la sensación de que siempre estamos buscando un titular llamativo, y todos se mueren de ganas de ser los primeros que revelen cuál es mi orientación sexual”.

“Y a mí me parece que es un tema completamente irrelevante cuando se trata de la música. Sí, defiendo aquello en lo que creo y que me apasiona, pero me gusta mantener mi vida personal lo más en privado posible, sobre todo cuando se trata de con quién salgo o me acuesto porque no tiene nada que ver con mi trabajo”, aseguraba recientemente al portal PrideSource.