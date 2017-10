Sergio Mayer molesto con Natália Subtil por ventilar conversaciones

Aunque Sergio Mayer llegó junto a Natália Subtil y su nieta Mila a la presentación de una obra infantil en la Ciudad de México, el actor se mostró molesto por las declaraciones que hiciera la brasileña la semana pasada, al confesar que Sergio Mayer Mori le reclama por haber tenido a su hija.

Visiblemente incómodo por esta confesión, Mayer explicó: “a mí me parecen declaraciones lamentables, absurdas y hasta estúpidas, no sé cómo ella se sienta con estas declaraciones, pregúnteselo a ella”.

Al cuestionar a la modelo sobre el tema, esto respondió: “Me comentó que no le gustó, que está bien, (pero) que a ningún papá le iba a gustar, pero ya no pasa nada”.

Con la misma calma, la también cantante afirmó no arrepentirse por estas declaraciones. “No, el que se tiene que arrepentir es la otra persona, no yo, embarazada también ventilaron muchas cosas, entonces era mi momento de mayor privacidad y yo estaba sola, a su papá tal cual le vale madres, esa es la palabra que utiliza siempre, me vale madres lo que pongas”.



Por su parte, Sergio Mayer aseguró no sentirse decepcionado de su hijo y argumentó que su incomodidad se debe a que Subtil ventiló una plática privada entre ella y su hijo.

“Siempre en privado vas a decir muchas cosas, vas a discutir, lo que no se vale es lo que ella hizo, porque eso me pareció corriente, el que tu ventiles una plática en privado de una pareja, o sea yo a mi mujer le he dicho cosas que después me arrepiento, ella me ha dicho, pero no quiere decir que lo sientas, que lo vayas a balconear”.

Finalmente, Sergio Mayer expresó que Natália Subtil es libre de pelear por la patria potestad y manutención de su nieta. “Ella puede hacer lo que quiera”.