Alejandro Fernández y Karla Laveaga en momento romántico

Te amo cada instante ❤️ @vicentefdzjr cada vez descubro lo bello que eres lo admirable y el gran padre que eres, amo cuidarte y que me cuides. Rodeado de tus mujeres que te amamos con todo nuestro ser 💕💕#papiamoroso #elmejordelmundo #teamamos @ferfpenichet @sissifdz21 @gelistam @alexoficial @karlaveaga 💕

A post shared by ☘️🍀KARY ORTEGON 🍀☘️ (@karyortegonh) on Oct 15, 2017 at 11:39am PDT