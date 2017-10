Hermano de la duquesa de Cambridge vuelve a la soltería

James Middleton, el hermano pequeño de la duquesa de Cambridge, habría vuelto a convertirse en uno de los solteros más cotizados del Reino Unido después de concluir la intermitente relación de cuatro años que hasta ahora había mantenido con la presentadora Donna Air.

La ruptura de la pareja se habría producido de forma muy discreta poco después de que acudieran juntos al mediático enlace de Pippa Middleton, la otra hermana de James, el pasado mayo, durante el que el atuendo de la estrella televisiva fue muy comentado al haber elegido un conjunto en tono blanco en contra de la tradición de que solo la novia debe lucir ese color.

Su presencia en el enlace también supuso una sorpresa, ya que la gran protagonista del día había impuesto como norma a sus invitados que solo podían acudir acompañados de sus esposos o prometidos, lo que excluiría automáticamente a Donna en su condición de novia y no futura mujer de James.

Fuentes cercanas al empresario de 30 años apuntan, sin embargo, que él está convencido de que su separación será únicamente temporal, en vista de que en ocasiones anteriores ya han conseguido superar sus problemas.

El pasado noviembre, tras su última reconciliación, él mismo daba a entender que se sentía preparado para pasar por el altar y formar una familia con Donna, de 38 años, que por su parte es madre de una hija de 14 fruto de una relación anterior.

“La verdad es que ahora estamos planteándonos cuál será nuestro siguiente paso. Amo a Donna, la quiero mucho, y a decir verdad la palabra matrimonio no me asusta en absoluto, aunque tampoco es algo que considere fundamental para nuestras vidas”, revelaba en una entrevista al diario The Daily Mirror.