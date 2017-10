Ashton Kutcher y Mila Kunis se niegan a exponer a sus hijos

Al igual que otros padres no necesariamente famosos, los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis se han propuesto evitar a toda costa el uso de las redes sociales como medio para documentar la idílica vida doméstica de la que disfrutan junto a sus dos hijos, los pequeños Wyatt (3 años) y Dimitri (10 meses).

Ya que ambos entienden que sus pequeños tienen todo el derecho del mundo a llevar una vida lo más privada posible y, sobre todo, que son ellos los que tendrán que decidir cuándo y cómo se presentan al mundo.

“Tenemos una red social privada y es ahí donde compartimos todas las cosas de los niños con las dos familias, para que los abuelos puedan ver cómo van creciendo. Pero no, no compartimos fotos ni vídeos de ellos para el público porque creemos que ser un personaje público es una decisión personal que no nos corresponde a nosotros”, aseguró el intérprete en conversación con la emisora iHeart Radio.