Joe Jonas y Sophie Turner anuncian su compromiso

A poco de celebrar su primer aniversario juntos, el cantante Joe Jonas (28) y la actriz Sophie Turner (21) han sorprendido a todos sus fans al anunciar a través de sus redes sociales su compromiso, publicando una imagen de sus manos entrelazadas en la que se puede ver perfectamente el anillo que él le ha regalado.

“Y ella dijo sí”, escribió el líder de la banda DNCE junto a la fotografía, que la protagonista de ‘Juego de tronos’ también incorporó a su perfil añadiendo: “He dicho que sí”.

Uno de los primeros en felicitar a la pareja por la noticia ha sido el hermano pequeño de él, el también intérprete Nick Jonas, que en su momento también se encargó de confirmar indirectamente su romance al compartir varias instantáneas tomadas durante una boda a la que Joe y Sophie acudieron juntos.

“¡Ah! Enhorabuena a mi hermano… y a mi cuñada por su compromiso. Os quiero muchísimo a los dos”, les aseguró mediante la misma plataforma que eligieron estos para compartir su alegría.

La decisión de los dos jóvenes de dar un paso más en su relación llega después de que su noviazgo se hiciera público el pasado noviembre, a partir de que ambos fueran vistos juntos en una de las fiestas previas a la gala de los MTV Europe Music Awards en Rotterdam.

Desde entonces, ambos intentaron ser lo más discretos posible, aunque en varias ocasiones la actriz accedió a pronunciarse acerca de su vida sentimental para apuntar, como ya había hecho varias veces antes de conocer a su chico, que solo otra celebridad podía comprender su apretada agenda y sus prolongadas ausencias.

“Me parece más fácil salir con alguien que entienda esta industria y que forme parte de este mundo. Siempre te estás dando cuenta de que no te vas a ver con tu pareja y no te sientes como un idiota cuando le tienes que decir: ‘Mi publicista me ha dicho que no puedo hacer esto…'”, se sinceraba la artista británica en conversación con la revista InStyle, en la misma línea en que lo hacía un año atrás cuando explicaba las ventajas de salir con James McVey, el guitarrista de The Vamps.