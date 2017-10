Jane Fonda se avergüenza de no denunciar a Harvey Weinstein

La actriz ha sido una de las pocas estrellas en admitir que estaba al corriente de los abusos cometidos por el productor, y se arrepiente de no haberlos denunciado públicamente pese a no ser una de sus víctimas

Desde que saliera a la luz el mayor escándalo en sacudir Hollywood en décadas, los supuestos acosos y agresiones sexuales cometidas por Harvey Weinstein.

Las estrellas más importantes de la industria se han apresurado a alzar la voz para condenar el abuso de poder llevado a cabo por el fundador de la premiada productora The Weinstein Company, pero muy pocos se han atrevido a reconocer que estaban al corriente de lo que les sucedía a muchas de las empleadas o actrices que trabajaban para él.

Al margen de que el lado más oscuro del productor fuera o no un secreto a voces en la industria, la veterana intérprete Jane Fonda sí se ha atrevido a admitir que ella sabía lo que sucedía de puertas para dentro en las audiciones o entrevistas de trabajo realizadas por Weinstein.

La encargada de contárselo hace más de un año fue una de sus víctimas, la actriz Rosanna Arquette, una de las muchas artistas que han denunciado cómo este trató de propasarse con ella.

“Me enteré de lo de Harvey hace cosa de un año, y me avergüenza no haber dicho nada en ese momento”, ha reconocido en una entrevista con la presentadora de CNN Christiane Amanpour.

En la que no ha tratado de exculparse a sí misma por no haber compartido públicamente esa preocupante información. “Supongo que no era lo suficiente valiente. Creo que como no me había sucedido a mí, sentí que no correspondía hacerlo”.

Por esa misma razón, Fonda se alegra de que otras mujeres de la industria hayan tenido el valor que a ella le faltó.

“Me alegro de que todo esto esté saliendo a la luz. Me siento muy orgullosa de todos los actores que están hablando al respecto. Sé que ha llevado mucho tiempo; pero es algo muy, muy, muy difícil de hacer. Cuando eres la persona que lo ha sufrido, no ganas nada al contarlo, pero es importante que se hable de ello”.

En su caso, la veterana actriz de 79 años únicamente coincidió con el productor caído en desgracia en una ocasión durante la que este no hizo ningún tipo de proposición o gesto inadecuado, según ella porque “era demasiado vieja y a él solo le gustan las jóvenes, que son más vulnerables”.

Al mismo tiempo, Jane Fonda ha querido recordar a todos sus compañeros y al público en general que, tristemente, el caso de Weinstein es solo uno de los muchos que se han producido en la meca del cine.

“No cometamos el error de pensar que se trata de un episodio horrible y aislado. Es algo que sucede todo el tiempo, en todos sitios; el privilegio del que disfrutan los hombres en el mundo, en bares, restaurantes, en las tiendas… las mujeres sufren acoso, abusos y agresiones”, ha lamentado.