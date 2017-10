Rose McGowan afirma que Harvey Weinstein la violó

La antigua protagonista de ‘Embrujadas’, Rose McGowan, fue una de las primeras actrices en dar un paso al frente para denunciar públicamente el lado más oscuro del hasta hace unos días admirado y respetado Harvey Weinstein.

El nombre de la actriz ya aparecía entre los de otras muchas mujeres como una de las presuntas víctimas de los abusos del fundador de la premiada The Weinstein Company.

En el artículo que destapó uno de los mayores escándalos de Hollywood -publicado hace una semana por The New York Times-, donde se aseguraba que una joven Rose de 23 años había llegado a un acuerdo extrajudicial con él tras un misterioso ‘episodio’ ocurrido en una habitación de hotel durante el Festival de Cine de Sundance.

Sea o no correcta esta última información, lo cierto es que la intérprete ha convertido su perfil de Twitter en su principal arma contra el productor.

Y tras su regreso a la plataforma -de la que fue suspendida durante 12 horas por publicar un número de teléfono privado-, parece haber decidido dejar a un lado las medias tintas para denunciar con detalle la agresión sexual que sufrió a manos de Weinstein y quiénes contribuyeron en gran parte a silenciarla durante años.

En una serie de tuits enviados al fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, la también guionista acusó a la compañía de cancelar deliberadamente una serie creada por ella después de que intentara alertarles acerca del comportamiento de su supuesto agresor.

“Le conté al jefe del estudio que HW me había violado. Se lo repetí una y otra vez. Él me respondió que no había pruebas, yo le dije que la prueba era yo. Ya les había vendido uno de mis guiones al estudio, estaban desarrollándolo. Cuando me enteré que ya se estaba preparando un rescate para Weinstein, le supliqué al estudio que hiciera lo correcto. Me ignoraron. El trato ya estaba hecho. Y Amazon se llevó un sucio Óscar. Llamé a mi abogado y le dije que quería recuperar mi guion, pero antes de que pudiera hacerlo, Amazon Studios me llamó para decir que estaba muerto. Jeff Bezos, te animó a dejar de financiar a violadores, supuestos pedófilos y depredadores sexuales. Adoro Amazon, pero hay mucha porquería en Hollywood”.