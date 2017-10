Pareja de Paulina Rubio rompe el silencio sobre demanda

Gerardo Bazúa, actual pareja de Paulina Rubio, rompió el silencio tras darse a conocer que existe una demanda civil en contra de la pareja por parte de un paparazzi, quien los acusa de violencia física y verbal.

“Soy una persona que nunca he golpeado a nadie, ni he querido afectar a nadie y bueno, yo me dedico a hacer música, en mi familia nos dedicamos a hacer música, y me voy a morir con la música, no sé qué decirte, los profesionales harán lo que tengan que hacer”, explicó el padre del segundo hijo de “La Chica Dorada” durante la entrevista que brindó al programa “En Vivo” del canal Estrella TV.

Al respecto de lo que piensa la cantante mexicana sobre este proceso legal, Bazúa explicó: “a ella también le llama la atención sobre todo el tiempo yo creo, pero igual te digo, se lo dejamos a los profesionales”.

Posteriormente, el intérprete de música regional mexicana refirió que debido a que desconocen de este tipo de querellas, es que le ha surgido su interés por convertirse en abogado.

“Nosotros no sabemos mucho del tema, yo creo que voy a empezar a estudiar abogacía o algo acá porque está cañón”, finalizó.

Cabe recordar que hace algunas semanas se dio a conocer que el fotógrafo Alfredo Tápanes interpuso una demanda en contra de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, señalando que fue agredido por ellos cuando se encontraba haciendo su labor de paparazzi en Miami, en el año 2013.