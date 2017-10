Eugenio Derbez arrepentido de rechazar a Alfonso Cuarón

Eugenio Derbez confesó que no aceptó la propuesta que le hizo el reconocido cineasta Alfonso Cuarón cuando lo invitó a formar parte del elenco de la cinta “Sólo con tu pareja”.

“Me llamó para hacer su primera película. Él aún era estudiante, nada más que yo no pude. De haber sabido lo que Alfonso iba a ser, no le hubiera dicho que no. Ambos éramos muy jóvenes, pero ojalá algún día se me dé la oportunidad de trabajar con él”, contó Derbez en entrevista para un medio mexicano.

A pesar de que no pudo participar en el proyecto que se estrenó en 1991, el actor y director confía en que más adelante tenga la oportunidad de colaborar con Cuarón, de quien reveló ser su admirador.

“Ojalá que esa oportunidad no se dé en un futuro muy lejano porque de verdad, me encantaría trabajar con él. De hecho, soy fan de Alfonso”, puntualizó.

Por el momento, Eugenio explicó que sigue concentrado en la postproducción de su película, además de tener en puerta otros dos proyectos más.