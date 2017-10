Verónica del Castillo habla de sus diferencias con Kate

Verónica del Castillo habló de las diferencias que ha tenido con su hermana Kate luego de participar en el documental “El día que conocí al Chapo”, proyecto en que la protagonista de “La Reina del Sur” cuenta su versión sobre su encuentro con Joaquín Guzmán Loera.

“En su momento yo no estuve de acuerdo en lo que ella hizo, sigo sin estar de acuerdo, me sentí como de alguna manera excluida de mi familia cuando dejaron que yo me enterara por la prensa y nunca me dijeron a mí nada porque tenían miedo de mi reacción, porque sabían que yo no estaba de acuerdo” dijo la actriz en entrevista para el programa “Fórmula Espectacular”

“Un tiempo nos distanciamos, yo estaba completamente en contra de que me hayan dejado fuera, de que mis papás supieran y yo no, y a mí no me gustó, y yo siempre he dicho que para Kate su prioridad en la vida es su carrera y para mí es mi hijo”, agregó.

Sobre su participación en este documental de la plataforma Netflix, la periodista explicó: “que yo sepa no hay negocio, es productora ejecutiva hasta donde yo sé, digo a mí no me pagaron nada por hacer esto, hay que mencionar que los documentales no se pagan, no recibimos salarios brutos por realizar esta serie”.

Asimismo, Verónica comentó que el actor Sean Penn, quien se negó a participar en el documental, debería estar espantado, pues fue el culpable de que recapturaran a “El Chapo”.

“Sé que no está muy contento el señor Sean Penn, vio la serie, vio un resumen, no le gustó nada, pero él tuvo su oportunidad de participar y nunca hizo caso, y ahorita ya es demasiado tarde, pues aunque no le guste. Que se cuide del ‘Chapo’ Guzmán, fue el responsable de la captura de alguna forma”, finalizó.

Cabe recordar que Kate del Castillo reveló durante una entrevista para el programa “Despierta América” que Verónica no la apoyaba en muchas de las decisiones que tomaba.

“Ella no está de acuerdo con muchas cosas que yo hago, no está de acuerdo por ejemplo con que yo haya ido a ver al ‘Chapo’, no está de acuerdo en cómo a veces me refiero yo a la prensa, no está de acuerdo en cómo llevo muchas cosas de mi vida”, contaba la mexicana en aquella ocasión.