¿Se han separado Robert Pattinson y FKA Twigs?

Tras tres años de relación sentimental y un hipotético compromiso matrimonial que salió a la luz hace escasos meses, el actor Robert Pattinson y la cantante FKA Twigs habrían puesto punto y final a su romance como consecuencia de un deterioro progresivo de este, que habría llevado a los dos artistas a pasar cada vez menos tiempo juntos e incluso a tratarse con cierta indiferencia.

“Durante los dos primeros años se habían mostrado inseparables, pero en estos últimos meses se han ido distanciando cada vez más y prácticamente no se ven ni tampoco se hablan”.

“Simplemente Robert se ha cansado de todo esto y le ha dicho a sus amigos que lo han dejado. Eso no significa que no sienta nada por ella, de hecho ambos tienen una historia muy intensa detrás”, ha revelado un informante al diario The Sun.