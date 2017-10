Rose McGowan esta suspendida de Twitter por Ben Afflek

Tras una larga semana durante la que su tablón de Twitter ha estado dedicado a dar difusión al escándalo en torno a Harvey Weinstein, añadiendo comentarios acerca de su propia experiencia trabajando con él, la actriz Rose McGowan ha recurrido a su cuenta de Instagram para anunciar que había sido suspendida durante 12 horas del sitio de micro-blogging.

El detonante ha sido el mensaje que envió al actor Ben Affleck haciéndole una sugerencia muy poco cortés y acusándole de mentir al asegurar que era consciente del verdadero comportamiento del poderoso productor con sus empleadas y compañeras.

En respuesta al mensaje público que el oscarizado intérprete y cineasta difundió en su Twitter, expresando su sorpresa y condenando el comportamiento de Weinstein, la antigua protagonista de ‘Embrujadas’ no dudó en revelar que ella misma le había informado de la agresión que había sufrido a manos de este, lo que demostraría que Affleck sí estaba al corriente de lo que ocurría en las habituaciones de hotel a las que el productor solía invitar a aspirantes a actriz.

“‘¡Maldita sea! Le dije que parara de hacerlo’, eso fue lo que me dijiste a la cara, en la conferencia de prensa a la que me obligaron a ir después de que me atacara. Mientes”, rezaba uno de los tuits más suaves que McGowan le dedicó.