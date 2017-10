Christopher Uckermann revela anécdota que lo hizo parecer un patán

Christopher Uckermann quien forma parte del elenco de la película Cómo cortar a tu patán, reveló en entrevista durante la premier de la misma, lo patán que pudo llegar a ser con algunas de sus novias.



“He sido patán, por supuesto que he sido patán muchas veces, a veces trato ya de no serlo, pero a veces uno hasta por egoísmo cae, lo importante también en que proceso estás en la vida”, contó el ex RBD en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Tras reflexionar sobre el tema, Uckermann recordó una de las veces en que considera se portó muy mal con alguna de sus ex parejas. “Alguna vez me pasó que incluso a una chica hace muchos años le llevé mariachi y unos días después ya le dije creo que no estamos en el mismo canal, después de los mariachis imagínate”.

Por el momento el actor y cantante afirma disfrutar de su soltería y seguir enfocado en su carrera profesional tras su ruptura con Ana Serradilla. “Con el corazón tranquilo”, concluyó.



Además de Christopher Uckermann, famosos como Sebastián Zurita, Mariana Treviño, Michelle Renaud, Altair Jarabo y Camila Sodi acudieron a este evento para promocionar esta cinta en México, siendo esta última quien reveló que sus hijos Jerónimo y Fiona, producto de su relación con Diego Luna, en ocasiones le reprochan su profesión, pues debido a sus compromisos profesionales no puede estar con ellos todo el tiempo.

“No, pero sí, todos los niños tienen un poco de eso, pero les gusta mucho lo que hacemos su papá y yo por suerte, entonces más que reclamarlo, les gusta, preguntan, son muy curiosos al respecto, cuando ya nos pueden ver en un poster o en el cine, o en la televisión se emocionan y entienden en que trabajamos, ponen las piezas en su cabeza, en su rompecabezas”, explicó.