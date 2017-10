Daisy Ridley acudió a terapia para lidiar con la fama

Antes de hacerse con el papel de Rey en la nueva trilogía de ‘La guerra de las galaxias’, la entonces jovencísima Daisy Ridley solo había realizado un par de apariciones en series de su país natal, Inglaterra.

Por lo que la fama planetaria que alcanzó tras el estreno de ‘El despertar de la Fuerza’ la pilló completamente desprevenida y sin recursos para lidiar con la situación en que le había colocado liderar unas películas que constituyen casi una religión para muchos.

“Todo me resultaba demasiado confuso. Le gente me reconocía por la calle… sigo sin saber cómo lidiar con ello. Mi piel empeoró muchísimo porque estaba muy estresada”.

“Era una sensación agobiante. Me sentía demasiado expuesta e insegura”, reconoce en una entrevista a la revista Vogue, en la que recuerda lo sorprendida y aterrada que se quedó cuando dos fans se presentaron en la puerta de su nuevo apartamento solo unos días después de que se mudara.

Finalmente, la intérprete decidió recurrir a terapia -“fui a ver a una señora encantadora”, explica- para aprender a disfrutar de su nueva vida en lugar de limitarse a soportarla.

“Tenía la sensación de que cada vez estaba haciéndome más infeliz a mí misma porque me preocupaba demasiado que alguien pudiera reconocerme. Y al final me dije: ‘¿Sabes qué? Quiero bailar en esta vida, no pasar por ella de puntillas”, afirma ahora.

Pese a que actualmente, y aún con el estreno de ‘Los últimos Jedi’ cada vez más cerca, Daisy ha aprendido a relajarse -incluso cerró su Instagram para rebajar la presión mediática-, en el fondo no deja de temer que su propia popularidad acabe por consumirla.

“Me preocupa que las cosas que no son normales empiecen a parecérmelo. Te ayudan a recorrer los aeropuertos a toda prisa, nunca tienes que hacer colas; y consigues entradas para espectáculos que, de otra forma, no verías. Creo que es importante recordarse a uno mismo que eso no es lo normal. Aunque es complicado, porque ahora es lo normal para mí”.