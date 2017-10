Josh Gad cuenta cómo Kristen Bell salvó a su familia

La popular actriz no dudó en salir al rescate de su buen amigo cuando este le pidió que tratara de buscarle habitaciones en Disney World para alojar a los suyos, que necesitaban salir de Florida por culpa del huracán Irma

Hace unas semanas el actor Josh Gad revelaba en sus redes sociales que si su familia había sido capaz de escapar a la furia del huracán Irma, que azotó buena parte del estado de Florida tras dejar graves destrozos en el Caribe, fue gracias a la generosidad y altruismo de su buena amiga Kristen Bell, quien se encontraba en esos momentos alojada en uno de los hoteles del parque temático Disney World, ubicado cerca de Orlando, y les consiguió varias habitaciones a última hora.

Ahora el intérprete ha querido ofrecer más detalles sobre la sucesión de eventos que llevó a tan feliz desenlace al tiempo que ha alabado a su compañera de profesión por asegurarse en todo momento de que su familia estaba “segura”, ofreciéndose incluso a compartir dormitorio con todos ellos si hubiera sido necesario.

“Toda mi familia vive en el sur de Florida, así que en un principio les envié a todos a la casa que mi hermano tiene en Tampa. Luego el huracán se dirigió en esa dirección y los tuve que sacar de ahí. No sabía donde mandarlos en esa ocasión, así que empecé a llamar a todo el mundo que conocía en busca de ayuda”, ha explicado el actor de ‘La Bella y la Bestia’ en el programa de Ellen DeGeneres.

“Entonces pensé: ‘Espera, Kristen está en Disney World ahora mismo y tiene ahí a todo su equipo porque están rodando una película’. Así que la llamé y le dije: ‘¿Habría alguna posibilidad de que pudieras encontrar habitaciones para mi familia?’. Es curioso que yo no tenga ningún tipo de contacto especial en Disney. Y literalmente me contestó lo siguiente: ‘Si tengo que compartir mi propia habitación con toda tu familia lo haré. Me aseguraré de que están seguros'”.

Semejante acto de bondad explica el entusiasmo y la sensación de gratitud con los que Josh se dirigía posteriormente a sus seguidores de las redes sociales, y a la propia Kristen, para relatar la experiencia y ensalzar públicamente a la artista por haber acudido en su ayuda.

“Básicamente, Kristen Bell ha salvado a mis padres y a toda mi familia del huracán Irma esta noche. Cuando se quedaron atrapados en Florida, les consiguió una habitación de hotel en Orlando y les salvó, a mis hermanos, a mi cuñada, y a mis sobrinos. No hacen mujeres como esta. Gracias, Kristen, por ser un ángel caído del cielo”, escribía en su perfil de Twitter.