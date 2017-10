Adrián Di Monte niega operación de pompas

Adrián Di Monte conmocionó las redes sociales luego de su participación en el reality “Bailando por un sueño” debido al escultural cuerpo que evidenció cuando apareció vestido de egipcio, traje que únicamente ocultó sus partes más pudorosas y que dejó al descubierto su gran trasero, provocando la duda de los internautas, quienes señalaban que este atributo lo consiguió a raíz de una operación.

PARA LOS QUE NO PUDIERON VER MI GENTE AQUÍ ESTÁ #bailandoporunsueño #teamdimonte mi @montserratyescas y yo en #egypt gracias a todo nuestro equipo @paulbarris @karlaballina @sandraitzel y a todos los jueces @gentedezona @sargentoleon @lajosa @flavio @jbalvin #migente @bailandosueno A post shared by A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) on Sep 12, 2017 at 6:55am PDT

Luego de estos rumores, fue el propio actor quien durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer, negó estas versiones explicando que su temor a las operaciones le impedirían realizarse algún procedimiento estético.

“Hace tiempo tuve que sacarme las muelas del juicio y yo estaba aterrado, con tal de que no me pusieran anestesia general, lo hice con anestesia local y sentí cómo me sacaban los dientes y todo pero, o sea, le tengo mucho pánico al bisturí y al doctor”, explicó.

Esta no sería la primera vez que Adrián es cuestionado por sus pompas, pues hace algunos meses durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, el cubano contó una anécdota al respecto.

“Yo vengo de Cuba, cómo que me voy a estar operando las nalgas, estás loco (le dije a la persona que me preguntó), y entonces me he dado cuenta que ya hasta los hombres se están operando las pompas”, dijo Di Monte aquella vez.