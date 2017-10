Alicia Machado responde a los defensores de Gloria Trevi y sus atacantes

Alicia Machado prefirió no dar más declaraciones en contra de Gloria Trevi tras la controversia que creo en redes sociales hace algunas semanas al llamarla diabólica y ex presidiaria.

Durante una entrega de premios donde fue reconocida este fin de semana en Los Ángeles, California, la ex miss universo aprovechó para defenderse de los ataques que ha recibido en redes sociales por dichas declaraciones.

“Veo que son muchos chicos de 14 años, 13 años, peladitos me entiendes, muchos chicos que están a lo mejor pasando por situaciones muy difíciles que a lo mejor sienten que a mí me pueden decir lo que quieran, porque a lo mejor me sienten como la tía o como la prima, la chava a la que le quisieran decir muchas cosas, yo lo veo como eso y les mando muchas bendiciones y les mando mucha luz”, dijo a los reporteros que asistieron al evento.



Cabe recordar que tanto los fanáticos de Gloria así como su esposo Armando Gómez salieron en su defensa, tras un video que circuló en redes sociales donde se escucha a Machado arremeter en contra de la intérprete de “Pelo Suelto”.

“Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo ni mierda, ni me creo su historia ni nada, ¿y? ¿Cuál es el pedo? ¿A huevo le tiene que gustar a uno un artista?, ¡qué flojera me dan!”, dijo Alicia en aquella ocasión.

Cambiando de tema, la actriz venezolana confesó que apoyaría a su hija si esta deseara seguir sus pasos en el mundo del espectáculo. “Honestamente ella no necesita porque tiene la corona de miss universo en la casa, yo se la heredé a ella, entonces no creo que le vaya a gustar, pero si a ella le gustaría ser beauty queen o modelo yo la voy a apoyar en lo que ella quiera ser”.

Finalmente, Machado descartó volver a convertirse en madre por el momento, pues además de no contar con una pareja, afirma que ahora únicamente se encuentra enfocada en el aspecto profesional.