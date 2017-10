Eduardo Santamarina reconoce que su matrimonio es difícil

Eduardo Santamarina confesó que la idea de tomar terapia de pareja surgió de Mayrin Villanueva, debido a que desean sanar sus diferencias y continuar con su relación, la cual ha enfrentado diversas circunstancias difíciles desde que unieron sus vidas en el 2009.

“Mayrin, le tengo que dar ahora sí que el crédito, en este caso fue Mayrin, cosa que le agradezco también profundamente porque ella fue la que me jaló y entonces yo dije: ¡claro que sí, tienes toda la razón!, ¿por qué no?, y entonces eso habla también del amor que uno se tiene como pareja, no que este uno peleado y que esté en crisis y que ya nos vamos a separar, no”, explicó el actor en entrevista para el programa Hoy.

A pesar de recomendar la terapia para todas las parejas, Santamarina reconoce que debido a la familia mixta que formó junto a Villanueva, esta terapia ha sido de gran ayuda para mantener una estabilidad en su relación sentimental.

“En nosotros esta en poner así como que stop, un freno, y darnos este tiempito de una hora y media, lo que dure tu terapia no importa, pero es para bien, primero para bien personal y en la medida que yo esté bien y empiece a sanar todas las cosas que uno viene arrastrando desde niño, pues obviamente a mi esposa le voy a dar mejores cosas, mis emociones van a ser más transparentes y más claras, igual a mis hijos, la verdad no tenemos más que darle gracias a Dios por la bella familia que hemos formado, es una familia mixta, de los tuyos, los míos y los nuestros, no es fácil”.

Asimismo, el mexicano explicó que en estas sesiones les provocan todo tipo de emociones. “Trabajamos de todo y de repente hay sesiones en donde sales y ¡ay, nos abrazamos y todo!, y hay otras sesiones donde no nos queremos ni ver, porque así es, no todo es color de rosa y mentira”.

Por otra parte, el actor confesó que la comunicación es algo que le cuesta mucho, y es por ello que está aprovechando al máximo estas terapias.

“A mí por ejemplo esa parte de la comunicación, que es algo que yo traigo arrastrando desde mi infancia porque así fui educado, me cuesta mucho expresar y hablar con mis emociones, Mayrin no, por ejemplo, Mayrin al contrario habla mucho, entonces ahí encontrar ese equilibrio es por eso que estamos aquí”, concluyó.