Natalia Jiménez se desconecta del trabajo por su hija

Apoyemos a @daddyyankee en esta iniciativa para reconstruir Puerto Rico. Miles de personas necesitan ayuda despues del Huracán Maria, y todavía queda muchísimo por hacer. Entra a www.habitat.org/daddyyankee para ayudar. Gracias! #Repost @daddyyankee ・・・ “Seeing the devastation first-hand, I know the reconstruction of my home island will require long-term solutions. I am committed to making sure the largest number of affected families have a safe roof." I am making a personal donation to Habitat, and ask you to join me by visiting www.habitat.org/daddyyankee to make a contribution today.” #puertorico

