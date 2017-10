Zara Larsson prefiere dormir que salir por la noche

Puede que la cantante Zara Larsson (19) haya logrado destacarse en la escena musical gracias a un estilo pop muy pegadizo y a unas letras que reflejan a la perfección el estilo de vida hedonista con el que sueñan muchos jóvenes de su edad.

Pero lo cierto es que la artista sueca es, al menos en la intimidad, una chica muy responsable que evita salir demasiado por las noches para poder estar siempre activa y concentrada en su trabajo.

“La verdad es que casi nunca tengo fiestas programadas hasta bien entrada la madrugada, ojalá pudiera decir lo contrario. Aunque soy una ave nocturna que se siente muy cómoda trabajando por la noche, soy bastante sensata y sé que es importante dormir lo mejor posible. Lo necesito para poder sentirme bien y sonar bien sobre el escenario”, ha revelado a la revista Fabulous.

Sin embargo, la estrella del pop no es capaz de descansar tanto como le gustaría en aquellos momentos del año en los que tiene que recorrer buena parte del mundo para actuar en festivales u ofrecer sus propios conciertos, especialmente cuando ello implica desplazarse por carretera.

“Dormir bien cuando estás de gira es muy complicado, porque las carreteras tienen baches y las camas no son demasiado cómodas”.

“Y aun así, trato de apagar las luces a eso de la medianoche. Creo que lo más loco que hecho de gira ha sido quedarme despierta viendo una película y comiendo dulces”, bromeó en la misma conversación.

Por otro lado, pero solo en ocasiones muy concretas, Zara sucumbe a la pereza que tanto la define -según ella- y no abandona el dormitorio hasta casi entrado el mediodía, recurriendo por tanto a sus colaboradores para que le preparen la comida.

“Soy una persona muy vaga, en general. A veces me levanto a eso de las once de la mañana si estoy de gira y muy cansada. Me recuerda un poco a ir de camping, porque tenemos literas. Tampoco soy una persona de desayunos y me da mucha pereza cocinar. Normalmente es el mánager de mi tour el que me prepara un buen batido de frutas para empezar el día con energía”, confesó.