Cepillín grabará reggaetón sobre el sismo

Ricardo González, mejor conocido como ‘Cepillín’, reveló que durante su regreso al estudio de grabación realizará un tema de reggaetón, pero enfocado a informar sobre lo que es un sismo.

De acuerdo al programa radiofónico “La Taquilla”, González desea incursionar en el género urbano con este tema, mismo del que aún desconoce si se incluirá en su próximo disco o será lanzado de manera individual.

A pesar de mostrarse temeroso sobre todo por el tema que abordará en este género, el llamado “Payasito de la Tele” confía en que su trabajo sea del agrado del público.

Asimismo, dio a conocer un pedazo del tema: “Que no tiemble, que no tiemble en septiembre, que no tiemble en octubre, que tampoco en enero que llegan Los Reyes, que no tiemble en febrero que es mes del amor y la amistad, que no tiemble en abril que es el mes de los niños, que es el mes para mí…”.

Aunada a esta información, se dio a conocer que González realizará una presentación el próximo 11 de octubre en Las Vegas junto a María Antonieta de las Nieves, reconocida como “La Chilindrina”, con la finalidad de recaudar fondos para los afectados por el terremoto en México.