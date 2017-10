Christian Chávez asegura que Anahí le salvó la vida

Anahí no ocultó su emoción luego de que en redes sociales un fanático del extinto RBD le compartiera un video en donde Christian Chávez confiesa lo que significa su amistad para él.

“Dios mío! No puedo con este video 😭🙏🏻❤️ te adoro. No me esperaba estas palabras. Soy muy afortunada por tenerte en mi vida”, expresó Anahí al escuchar a su colega y amigo.

Durante la convivencia que Chávez tuvo en San Paulo con algunos de sus seguidores, el cantante expresó que su amistad con Anahí inició antes de su participación en RBD, afirmando que desde entonces ya era fan de la ahora primera dama de Chiapas.

Como parte de su relato, Christian manifestó: “¡Anahí salvo mi vida, sino fuera por ella yo estaría aquí (…) no saben en verdad la calidad humana que tiene Anahí”, arrancando el grito de sus fanáticos.

Cabe recordar que el ex RBD confesó anteriormente que hace unos años atentó contra su vida tras sus adicciones y la fuerte depresión que padeció, momento en que Anahí acudió en su ayuda.

De acuerdo al relato que brindó en aquella ocasión al programa Despierta América, Chávez afirmó que Anahí se espantó tras ver las fotos que él publicó en Twitter donde aparecía tirado con cortes en los brazos.

“Llegó vestida de noche y la gente con la que estaba tumbó la puerta”, recordó. “Cuando me desperté ella estaba encima de mi cacheteándome. Ella me regresó”, explicó.

Es por ello que Christian siempre se ha mostrado incondicional con su famosa amiga, a quien hace algunas semanas defendió luego de que fuera criticada en redes sociales por un comentario desafortunado durante su visita a damnificados por el temblor en México.