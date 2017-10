A Cindy Crawford no le preocupa que su hija sea modelo

La joven Kaia Gerber ha sido la gran sensación de las últimas Semanas de la Moda, abriendo los shows de Chanel e Isabel Marant y desfilando para Valentino.

Tras hacer sus pinitos en varios editoriales de moda acompañada de su famosa madre, Cindy Crawford, o en solitario, la maniquí debutó oficialmente el mes pasado en Nueva York al poco de cumplir los 16 años con el beneplácito de su progenitora, a quien no le angustia más de la cuenta que la repentina fama de su niña pueda afectarla negativamente.

“Mi hija acaba de sacarse el permiso de conducir. Me preocupa bastante más que pueda conducir sola que el que entre en el mundo del modelaje. Lo bueno en el caso de mis hijos es que yo conozco muy bien este ambiente, y mi punto de vista es que quién puede haber mejor que yo para guiarles”.

“En cierto modo, me gustaría haber podido retrasarlo un par de años, pero ella ya tiene 16; la misma edad que yo cuando empecé. Sigue siendo muy joven, pero en la moda es la edad habitual con la que se comienza a trabajar”, ha explicado la veterana estrella de las pasarelas en su última aparición pública durante un acto benéfico en Detroit.

Estos últimos meses Cindy se ha dedicado a apoyar a la joven desde las primeras filas y, más recientemente, compartiendo protagonismo con Kaia en la presentación de la colección Primavera/Verano de Versace, aunque como ella misma apunta ahora, la primera en ser seleccionada en calidad de musa de la casa italiana fue la madre, no su hija.

“A mí me habían contratado antes que a Kaia, no creo que Donatella supiera siquiera que Kaia había empezado desfilar y llevábamos meses hablando de a cuántas de nosotras [la modelos de los 90] podría reunir para el tributo a su hermano Gianni”.

“Cuando le dieron el trabajo a Kaia, me preguntó si nos tocaría salir juntas, y yo le contesté muy rápido: ‘¡Espero que no! Porque no quiero tener que posar al lado tuyo, quiero estar junto a las mujeres de mi edad'”, aseguró en tono bromista, antes de añadir que la experiencia resultó un momento inolvidable que siempre atesorará: “Fue muy divertido, y probablemente no volverá a suceder nunca más, que estemos las dos en el mismo show”.