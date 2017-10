Paz Vega defiende unidad de España en redes sociales

Orgullosa de haber nacido en este trozo de mundo que llamamos #españa. Y orgullosa de esa gente que ha salido hoy a la calle a demostrar que somos muchos los que queremos la paz y vivir en un país unido y libre…. Que no me quiten Cataluña, por favor, porque también es mía… #amocataluña #catalonia #catalunya #porunaespañaunida #orgullo #europa #respeto #tolerancia #noalasfronteras #dialogo #porfavor

A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) on Oct 8, 2017 at 10:16am PDT