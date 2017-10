Sam Smith sueña con una romance duradero y enriquecedor

Aunque a día de hoy podría presumir de la buena sintonía que mantiene con el actor de la serie ‘Por 13 razones’ Brandon Flynn, con el que se dejó ver recientemente compartiendo un apasionado beso en Nueva York.

Lo cierto es que el cantante Sam Smith prefiere seguir reflexionando en sus entrevistas sobre aquellas claves que explicarían por qué, al menos hasta ahora, su trayectoria sentimental ha sido tan azarosa y decepcionante.

Tanto es así, que ahora el joven intérprete atribuye su mala fortuna en el amor al hecho de que no sabe cómo lidiar con las dificultades que se derivan de una relación, una circunstancia que tiene mucho que ver, a su juicio, con una adolescencia marcada de alguna forma por el aislamiento.

“Siento que siempre me he quedado atrás en mis relaciones. Ojalá hubiera podido disfrutar antes de lo que implica una relación a largo plazo. Pero es que no me mudé a Londres hasta que tenía 19 años y crecí en una zona en la que yo era el único chico gay de pueblo. Creo que tendría un mundo interior mucho más enriquecedor emocionalmente si hubiera sido así, pero si me costó tanto cuando era más joven, ¿por qué iba a resultarme más fácil ahora?”, se sinceró el intérprete en conversación con Billboard.