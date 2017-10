La estrella Harrison Ford nunca dejará de pilotar aviones

Las malas experiencias que Harrison Ford ha vivido a los mandos de sus avionetas jamás le han llevado a plantearse renunciar a su otra gran pasión tras el mundo del cine.

Y es que, si algo tiene en común el intérprete con todos los tipos duros a los que ha dado vida en la gran pantalla es que no va a permitir que unas cuantas magulladuras, aunque sean la pelvis y el tobillo roto que le costó su accidente de 2015, le alejen de los cielos.

“Eso fue una sola vez, y no es que yo me estrellara, fue el avión es que se estrelló. No salí ileso, pero ahora estoy bien, aunque me llevó un tiempo recuperarme”, ha asegurado el veterano actor de 75 años a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, para dejar claro que no dejará de volar. “No lo haré, es una gran parte de quien soy como persona”.

Hace dos años, la estrella de Hollywood protagonizó un estremecedor momento cuando se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de golf de Venice (Los Ángeles).

Después de que el motor de su avioneta fallara en pleno vuelo, en una maniobra de la que las autoridades aseguraron luego que fue la calma y la habilidad con las que la ejecutó lo que consiguió salvarle la vida.

En febrero de este mismo año volvió a llevarse un gran susto en el aeropuerto John Wayne de Orange County, al aterrizar su aeroplano en una pista de rodaje en lugar de en la pista de aterrizaje para la que le habían dado autorización, volando en el proceso muy cerca de un avión de la compañía American Airlines con 110 pasajeros a bordo mientras aterrizaba.

La Administración Federal de Aviación entrevistó al actor y decidió abrir una investigación para aclarar lo sucedido, aunque finalmente este no fue multado ni sancionado.

El paso del tiempo no ha conseguido reducir el frenético ritmo de vida de Ford, ni en su día a día ni en lo relativo a su carrera, ya que en el espacio de apenas unos años ha retomado dos de sus personajes más míticos, el de Han Solo en ‘Star Wars’ y el del Blade Runner Rick Deckard en la secuela del clásico de 1982.

“Yo me siento muy bien… Hago de todo, un poco de gimnasio, algo que levantamiento de pesas, un poco de ruedas; soy un tipo de la vieja escuela”, afirmó sin darle demasiado importancia sobre su evidente buena forma.