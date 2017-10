Aaron Carter muestra orgulloso su aumento de peso

Hace unas semanas, Aaron Carter tomó la decisión de ingresar en rehabilitación para lidiar con su adicción a los calmantes y evitar seguir así el mismo camino que su hermana Leslie, quien falleció en 2012 a consecuencia de una sobredosis mortal de medicamentos.

Desde entonces, la antigua estrella juvenil ha protagonizado un cambio espectacular, aumentando considerablemente de peso tal y como él mismo ha querido mostrar a través de Twitter.

“De 52 kilos a 65 en unas semanas; a la izquierda 52 y a la derecha 65. Sigo concentrado en mí mismo y en mi salud. Lo siento, es que no podía esperar a 2018 para mostrároslo. Estoy orgulloso de mí mismo y libre de estrés. Os echo mucho de menos. Necesitaba algo de tiempo para curarme y este es el resultado directo”, aseguró junto a dos imágenes del antes y el después.

From 115 to 145 in just three weeks needed some time to heal. This is a direct result 😱🙏🏻💪🏻 got my weight back up https://t.co/lMY7uUfG7c… pic.twitter.com/BKXRElWqMZ

