Paris Jackson quiere usar su fama para ayudar

Una vez superados aquellos terribles años en los que cada uno de sus movimientos era analizado con lupa y juzgado innecesariamente, ya fuera en los meses siguientes a la inesperada muerte de su padre, el cantante Michael Jackson, o cuando salieron a la luz los problemas psicológicos a los que se tuvo que enfrentar.

Paris Jackson (19) no podría estar más satisfecha con la posición tan privilegiada que se desprende de su actual condición de celebridad.

Pero que nadie se lleve a engaño, ya que la relación tan positiva que mantiene ahora la aspirante a actriz con la fama y el interés mediático nada tiene que ver con un supuesto carácter vanidoso.

Sino con su convencimiento de que la proyección pública de la que disfruta a día de hoy le permitirá dar visibilidad a un sinfín de importantes causas.

“Al principio me quería mantener alejada del foco mediático y estudiar para ser psicóloga o enfermera en un centro psiquiátrico. Pero luego me di cuenta de que sería una pena desperdiciar esta oportunidad y esta plataforma que me ha sido concedida”.