Según Russell Brand, su matrimonio con Katy Perry fue maravilloso

Cuando el humorista Russell Brand y la cantante Katy Perry se separaron en 2011 tras 14 meses de matrimonio, ambos ofrecieron versiones muy diferentes de los motivos que les habían llevado a seguir caminos diferentes.

Mientras él aseguraba que sus apretadas agendas de trabajo hacía imposible que mantuvieran una relación sana, ella daba a entender que se había cansado de ser la inspiración detrás de las bromas crueles que realizaba su marido durante sus actuaciones.

Sin embargo, con el tiempo ambos fueron modificando su versión de los hechos para admitir su parte de culpa -la artista ha reconocido que pasaba demasiado tiempo fuera de casa por trabajo y él ha hecho lo propio citando sus problemas de adicción- hasta acabar llegando a la conclusión, al menos en el caso de él, de que su tiempo juntos no fue para nada tan malo como podría pensarse.

“Es algo difícil explicar, qué sucede realmente en ese tipo de situaciones, pero fue un tiempo maravilloso, de verdad. Ella era encantadora, una mujer increíble, y solo siento cariño por ella”, afirmó durante su aparición en el programa ‘The Wendy Williams Show’.

En el que no dudó en dar la enhorabuena a su exmujer por el salario récord que ha conseguido embolsarse a cambio de participar como juez en el programa ‘American Idol’.

“No sé mucho de esos concursos o de cosas así. Pero me parece que ella será una juez muy buena, estoy convencido, así que nunca haría comentarios negativos sobre cuánto gana. Le deseo lo mejor en todas sus aventuras”.

Por su parte, Russell ha rehecho su vida junto a su actual mujer Laura Gallacher, con quien tiene una hija de casi un año que ha conseguido darle un vuelco a su vida de 180 grados.

“La mujer con la que estoy casado se llama Laura y nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que hemos hecho ahora? ¡Un bebé humano! No ha hecho otra cosa más que exigir atención desde que salió de mi esposa. También ha conquistado nuevo territorio en mi corazón y me ha abierto los ojos a un amor que ni siquiera sabía que era posible. La paternidad me ha cambiado en el sentido de que me ha demostrado que no soy la persona más importante del mundo”, explicó el cómico.