Marjorie de Sousa afirma que no se defiende por respeto

Marjorie de Sousa rompió el silencio y habló con los medios sobre la situación que vive tras el proceso legal que mantiene en contra de Julián Gil por la manutención de su hijo Matías.

Durante su arribo al juzgado de lo familiar en la Ciudad de México, la actriz se pronunció contra el padre su hijo. “No entiendo la necesidad de seguir con esto, no entiendo la necesidad de seguir exponiendo la vida privada de uno con tantas mentiras además”.

Al respecto de los dichos que afirman que De Sousa ha sido beneficiada en esta batalla legal, la venezolana comentó: “respeto, confió, valoro el trabajo de las autoridades mexicanas, el trabajo del juez, que ya lleva muchos meses, llevamos muchos meses en esto, lamentablemente sin llegar a un acuerdo, hay mucha fuga de información, que no es pero ni la sombra de lo que realmente están sacando”.

Sobre el silencio que ha guardado ante esta situación, Marjorie dijo conmovida: si me he mantenido callada, me he mantenido al margen por respeto a mi familia, por respeto a mi bebé”.