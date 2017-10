Líder de Banda MS ofrece recompensa tras extraviar su cartera

Oswaldo Silvas Carreón, líder de la Banda MS, solicitó la ayuda de todos sus seguidores pues durante su estancia en Guadalajara, Jalisco, como parte de sus presentaciones, perdió su cartera, lugar donde guardaba además de identificaciones y tarjetas de crédito, su visa y pasaporte.

Visiblemente preocupado, el vocalista de la agrupación explicó: “el día de ayer aquí en Guadalajara, Jalisco, perdí mi cartera, donde tenía mis documentos, tenía mis identificaciones, mis tarjetas bancarias, pero lo que más me interesa recuperar, lo que más preocupa es que ahí tenía mi pasaporte y tengo mis visas, cometí el error de meter mi visa y mi pasaporte en la cartera, entonces lo perdí”.

Tras revelar la noticia, el cantante ofreció una muy buena recompensa a quien le ayude a recuperar sus documentos.

“Quisiera que me ayudaran a difundir este video, y si la persona que encontró mi cartera ve este video, si pudiera reportarse con nosotros, yo estoy dispuesto a dar una muy buena recompensa por mis documentos, ya que son sólo documentos, no venía dinero en la cartera, no tenía nada de valor, simplemente cosas que son valiosas para mí, entonces estoy dispuesto a pagar una muy buena recompensa por ella”.

A pocas horas de este anuncio, el integrante del famoso grupo de regional mexicano ha recibido un sin número de muestras de solidaridad, por lo que se espera pueda recibir noticias favorables tras su pérdida.