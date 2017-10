Cynthia Klitbo explota contra compañeras de teatro

Durante la presentación de la obra de teatro Arpías, Cynthia Klitbo aprovechó para manifestar su postura en contra de algunas de sus compañeras de teatro por no acudir a ensayar, situación que considera podría quitarle seriedad al proyecto.

“No es el teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, teatro en exprés, entonces de pronto a mí me tiene un poco sorprendida y si un poco saca de onda y bueno, pues yo cumpliré con el compromiso que tengo”, dijo Klitbo mostrándose incómoda con algunas de sus colegas.

Ninel Conde espero su turno para rebatir la opinión de Cynthia. “Sin embargo, eso no quiere decir que algunas tengamos más facilidad con memoria, yo he tenido la fortuna, no estoy hablando de nadie”.

Tras la respuesta, Klitbo refutó que lo importante es entender el texto y no memorizarlo. “Un texto no es lo importante, sino entenderlo y saberlo decir, entonces la cuestión de la memoria, lo que sucede es que es difícil memorizar cuando no tienes a tu compañero dándote una réplica”.

Ninel Conde continúo con el debate y expresó: “Yo tuve la fortuna con el señor Alex Gou, al cual amo y respeto, y nunca tuve un problema, y con él sí ensayé no más de una semana y nos quedó increíble, no será a lo mejor Bellas Artes pero nos fue muy bien, hicimos un año de gira, es con todo respeto, en buena onda, yo admiro a la señora Cynthia Klitbo”.

Por su parte, Maribel Guardia, quien es otra de las famosas que no ha podido asistir a todos los ensayos, cuestionó a Klitbo: “¿No han venido a ensayar quién, Victoria Ruffo, Ninel y yo? ¿O quién?, tras la confirmación de Cynthia, Guardia le respondió que ella tenía memorizado el texto a diferencia de ella.

De esta manera fue que Cynthia Klitbo, Ninel Conde y Maribel Guardia, entre otras famosas, presentaron la puesta en escena que se estrenará próximamente en la Ciudad de México.