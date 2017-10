Lucero donará ganancias de sus presentaciones a damnificados

Lucero confirmó que se unirá a la lista de famosos que donará las ganancias en taquilla para los damnificados del terremoto en México, sin embargo, afirmó que ella es de las personas a las que no les gusta hacerlo público.

“Sí definitivamente sí, he estado ayudando, luego no me gusta estar contado qué hago y sí, en cuanto haga un show seguramente que lo voy a hacer como un donativo, ver cómo se puede seguir ayudando porque esto va para largo”, contó la cantante en entrevista para el programa Ventaneando.

Al respecto de la masacre que se suscitó en Las Vegas el pasado fin de semana, la también actriz comentó que se encuentra orando por todas las personas que resultaron afectadas.

“Yo creo que lo que queda es dar mucha oración, rezar mucho y pedir que Dios ilumine a toda la gente porque están pasando cosas muy feas, así que Dios nos ilumine a todos”, expresó.

Finalmente, Lucero confesó que seguirá tomando las medidas necesarias para evitar que en sus presentaciones pueda suceder algo similar. “Dios quiera que no pase, yo siempre me encomiendo muchísimo y digo Dios quiera que no pase nada”.