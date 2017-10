Pilar Rubio y Sergio Ramos tendrán un tercer varón

Solo unas horas después de que el futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio confirmaran públicamente en sus redes sociales lo que parecía ser un secreto a voces, que volverían a embarcarse en una emocionante aventura paternal.

La guapa madrileña no pudo resistirse a revelar ante los millones de espectadores a los que se dirige diariamente en el programa ‘El Hormiguero’ que, a diferencia de lo que ella misma esperaba, su tercer retoño también será varón.

Eso sí, tuvo que ser el conductor del popular espacio televisivo, Pablo Motos, el que presionara de alguna forma a la guapa reportera para que esta se animara a dar detalles sobre su ilusionante embarazo.

Algo que Pilar hizo de muy buena gana y que, además, la llevó a bromear incluso sobre la posibilidad de que Sergio y ella solo sean capaces de gestar guerreros.

“Tú sabes que solo sabemos hacer espartanos… Este es otro niño”, aseguró sonriente la ya orgullosa madre de Sergio Junior y Marco con el capitán del Real Madrid.

Aunque el entusiasmo y la alegría con las que exhibió su incipiente barriguita a las cámaras dejan bien claro que, al margen de sus preferencias personales, poco le importa en estos momentos el sexo de su futuro bebé.

Lo cierto es que hace solo unos meses Pilar no disimulaba su deseo de que el próximo miembro de su familia fuera una niña al tiempo que, curiosamente, negaba haberse fijado ya el reto.

“Ahora mismo no tengo tiempo, quiero trabajar y por eso el tema de la niña no nos lo hemos planteado todavía. Pero no sé, igual cambio de opinión en uno o dos años”, explicaba en una alfombra roja sobre un tercer embarazo que, como ha demostrado el paso del tiempo, se ha adelantado bastante más de lo esperado.