Rosanna Zanetti es la definitiva para David Bisbal

En medio de la polémica generada por el libro de su ex Chenoa y el apoyo que Elena Tablada, su otra ex, le ha mostrado a la cantante, el almeriense parece valorar más que nunca la discreción y el cariño de su actual novia

En estas últimas semanas David Bisbal se ha visto obligado a soportar dos duros reveses en el plano personal y, por qué no decirlo, también en el profesional.

Ya que la publicación del libro ‘Defectos perfectos’ de su exnovia Chenoa y la consiguiente polémica que provocaron los detalles ofrecidos por ella acerca de su ruptura han conseguido hacer sombra a la exitosa gira de conciertos del almeriense en la prensa.

A ello hay que sumar el hecho de que la otra ex del cantante, Elena Tablada -madre de su única hija-, haya tomado partido en el intenso debate que se ha generado a nivel público para posicionarse aparentemente de parte de Chenoa alegando que celebra que la artista por fin haya salido a “defenderse” a sí misma y “contar su verdad”.

Esas dos ‘traiciones’ parecen haberle servido, por otra parte, para valorar aún más si cabe su actual relación con la venezolana Rosanna Zanetti.

Así lo ha dejado claro en su último concierto en Madrid, dedicándole unas románticas palabras que, de paso, podrían ser interpretadas como un reproche a sus anteriores parejas.

“Estaba perdido sin encontrar el amor. No había encontrado aún ninguna mujer que me llenara y me cuidara en mis últimos días”, aseguraba el intérprete desde el escenario para poner en contexto un tema compuesto para él por su compañera de Academia, Vega.

“Me puse en contacto con mi gran amiga y compositora Vega y le dije: ‘Necesito una canción’. Y poco después llegó Rosanna y la canción cobró sentido. Por eso se la dedico”, añadió, dando a entender que la venezolana es el gran amor definitivo de su vida.

Lo cierto es que en estos momentos tan complicados, Rosanna ha sabido estar al lado de su chico para apoyarle sin abandonar nunca la discreción de la que ha hecho gala desde que llegó a España para apostar por su historia de amor.

El mayor gesto en favor de Bisbal que se ha permitido realizar ha sido una publicación en su Instagram en la que ambos aparecen besándose tras uno de sus recitales en la capital española, junto al mensaje: “Qué gran noche, ¡estoy muy orgullosa de ti! ¡Qué bonito los dones y talentos con los que Dios te ha bendecido!”.

Que gran noche, estoy muy orgullosa de ti! ✨❤️ Que bonito los dones y talentos con los que Dios te ha bendecido!

Eso sí, a sus seguidores no se les escapó que para la ocasión había elegido un vestido con el estampado de una cobra que muchos interpretaron como una clara indirecta al momento que su chico y Chenoa compartieron sobre el escenario hace unos meses en el concierto ‘OT El Reencuentro’, cuando él supuestamente le giró la cara para evitar que le diera un beso.