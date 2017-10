Revelan motivo por el que Luis Miguel cambiaría su fama y fortuna

Luego de darse a conocer que Luis Miguel realizará una serie sobre su vida, algunos amigos del cantante han descubierto parte de las vivencias que tuvieron con “El Sol”.

Tal es el caso del periodista Víctor Hugo Sánchez, quien durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, contó una anécdota agridulce que vivió junto al cantante.

“Nos tomamos cuatro whiskys, vi a una muchacha salir desnuda, hermosa, divina, así pasar como si nada, casual, y yo ok”, dijo Sánchez sobre los excesos del intérprete.

Contrastando con el inicio de su relato, el también publicista reveló: “al cuarto whisky el me empieza a contar, empieza a llorar, empieza a decirme de la ruptura que tiene con el papá, lo cual es una cosa muy dolorosa para él, y le dije ¿oye por qué lloras?, eres Luis Miguel, lo tienes todo (…) y me dice ¿sabes qué Víctor Hugo?, que daría todo lo que tengo, porque esta navidad que viene yo pudiera estar con mis papás y mis hermanos”.

Cabe recordar que hace unos meses durante una investigación realizada en el programa “Suelta la Sopa” al respecto de la familia de Luis Miguel, la encargada del edificio donde supuestamente el cantante vivió su niñez, confirmó el rumor que asegura que LuisMi fue forzado a desarrollar una carrera como cantante.

“Es verdad. Eso me dijo a mí el abuelo. El niño no se quería ir. Se lo llevaron a la fuerza y por la madrugada. El abuelo me dijo que vino un avión privado por el niño. El padre mandó a una persona, no vino ni el padre a recoger al niño. El niño lloraba muchísimo y se lo llevaron a la fuerza”, contó dicha fuente a la emisión.

Sin tener hasta el momento alguna declaración de Luis Miguel ante estos relatos, es que el cantante prepara junto con Netflix y Telemundo el proyecto donde se espera confirme o desmienta los relatos extraoficiales sobre su vida personal.