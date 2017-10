“Chicharito” Hernández afirma que Andrea Duro es lo mejor

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández sigue gritando a los cuatro vientos su amor por la española Andrea Duro, relación que continúa generando gran controversia en redes sociales.

Mientras el futbolista no repara en halagos para la actriz, varios de sus seguidores le siguen reprochando su cambio abrupto de parejas sentimentales.

Luego de que Hernández comentara: “Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo.” 🤷🏽♂😁 Love you @andreaduro”, nuevamente los fanáticos arremetieron en su contra.

“Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo.” 🤷🏽‍♂️😁 Love you @andreaduro A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Oct 5, 2017 at 7:46am PDT

@itzibeye: “Como se lo dices a todas. … pues ya no te creemos”

@jessicajazmin07: “Y sera que Ella es la Mujer de sus sueños 🤔😋”.

@_5ergio_: “Nomas que no te cases y te voy a recordar”

@juanmendosssa: “Muerto así deberías hacer goles y no exhibirte como el rey de los pendejos enamorado”.

@cesarpitajr: “No seas mamoooooooon chicharito 😆 cada que te enamoras dices lo mismo campeón”.

Y no sólo Javier recibió críticas, también Camila Sodi salió a relucir en estos comentarios: “@ivi_319: Que linda pareja! Nada que ver con la fachosa hippie de camila sodi 👍🏻”.

Por su parte, el delantero mexicano continúa disfrutando de su relación con Andrea sin hacer caso a los malos comentarios que provoca su romance.