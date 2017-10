Sergio Ramos y Pilar Rubio confirman embarazo

El mensaje de hoy es especial. Queremos anunciaros que volveremos a ser padres. Estamos todos emocionados y muy felices. Gracias por compartir nuestra alegría e ilusión. ❤️Rn'R❤️ @sergioramos // We're expecting a baby!

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Oct 4, 2017 at 12:59pm PDT