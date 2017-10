Gabrielle Union se sincera sobre sus problemas para ser madre

La actriz Gabrielle Union ha querido aprovechar su nuevo libro, ‘We’re Going to Need More Wine’, que se traduce apropiadamente como ‘Vamos a necesitar más vino’, para sincerarse acerca del duro camino que ha venido atravesando en los tres últimos años.

En los que ha tratado sin éxito de quedarse embarazada para aumentar la familia que ya forma junto a su marido y sus cuatro hijastros: los tres niños que él tiene fruto de relaciones anteriores y el sobrino del jugador de baloncesto, a quien educan juntos.

“He sufrido ocho o nueve abortos; a lo largo de tres años, mi cuerpo ha sido prisionero de mi deseo de estar embarazada. O estaba en medio de un ciclo de fecundación in vitro o a punto de comenzar uno, o de acabarlo”, confiesa en uno de los extractos de la obra, al que ha tenido acceso el portal People.

El principal motivo que ha empujado a la intérprete a escribir acerca de un tema tan personal y doloroso es su deseo de normalizar una situación sobre la que resulta complicado hablar y, al mismo tiempo, ejemplificar por qué en ocasiones no resulta apropiado preguntar o especular sobre la vida personal de los demás.

“La gente se siente con derecho a preguntar a las mujeres, da igual que sean famosas o no, si quieren tener hijos. Muchas de ellas, especialmente si tienen problemas de fertilidad, acaban por contestar que no porque resulta más sencillo que ser honesta sobre todo por lo que estás teniendo que pasar. Es cierto que te preguntan con buena intención, pero no tienen ni idea de lo doloroso o frustrante que puede resultar”, lamenta.

En su caso, Gabrielle ha tenido que soportar que le den la enhorabuena en más de una ocasión por su supuesto embarazo debido a los efectos secundarios del tratamiento hormonal.

“Una vez al mes me hincho tanto que parece que estoy ya en el segundo trimestre. Y eso da pie a preguntas y rumores, y cada vez que voy al médico me siento un agente de incógnito porque no quiere que nadie me vea y empiece a especular”.

Pese a todo, la intérprete tiene claro que seguirá intentado todo lo que esté a su alcance para poder conocer finalmente al bebé con el que llevan tanto tiempo soñando su marido y ella.