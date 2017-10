Penélope Cruz no se separa de sus hijos

Puede que en los últimos tiempos Penélope Cruz haya estado sumergida en una intensa dinámica de trabajo al encadenar los rodajes de ‘Asesinato en el Orient Express’, ‘American Crime Story’ o ‘Loving Pablo’ en localizaciones tan diversas como Londres, Los Ángeles o Colombia.

Pero cierto es también que la intérprete ha conseguido en todo ese tiempo -haciendo, eso sí, todo tipo de concesiones- mantener intacta la estabilidad de su núcleo familiar.

“La verdad es que nos tomamos muy pocas vacaciones, porque los niños son todavía muy pequeños y también por nuestros trabajos. No viajo más de lo que debo. Solo he estado separada de mis hijos un día y medio en los últimos siete años, y ha sido solo en tres ocasiones. Espero poder seguir en la misma línea, ya que cuando no trabajo, dedico todo mi tiempo a ejercer de madre”, ha revelado la oscarizada actriz a la revista Interview.

La artista madrileña ya explicó en su momento que su marido Javier Bardem y ella suelen ponerse de acuerdo para que, cuando uno de ellos se embarca en un nuevo proyecto cinematográfico, el otro se quede en casa cuidando de los pequeños Luna y Leo.

Sin embargo, su último trabajo conjunto, el rodaje de ‘Loving Pablo’, les obligó por primera vez en mucho tiempo a cambiar de dinámica.

“Solemos organizarnos por turnos, a menos que, como ha pasado con ‘Loving Pablo’, nos toque trabajar juntos”, ha explicado la de Alcobendas tras responder afirmativamente a la pregunta de si se había trasladado con toda su familia a Bogotá (Colombia) para rodar esta cinta sobre el romance entre el narcotraficante Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo.

Otro aspecto de su carrera profesional que se ve claramente marcado por su condición de madre reside en un hipotético deseo de saltar a la escena teatral estadounidense, un objetivo que a día de hoy Penélope descarta de plano, pero que quizá acabe persiguiendo cuando sus hijos sean algo más autosuficientes.

“Es posible que lo haga algún día, quizá cuando mis niños sean más mayores. Ahora no es el momento de comprometerse con algo que implicaría una rutina semanal durante muchos meses. Estudié teatro muchos años, y la verdad es que jamás he estado tan nerviosa como cuando tuve que actuar delante de otros estudiantes. Alguien me ofreció ‘La rosa tatuada’, de Tennessee Williams, en Broadway, y la verdad es que estuve muy tentada, pero al final dije que no. Llámame cobarde”, ha manifestado.

La interlocutora de Penélope en esta extensa entrevista que ha concedido no es otra que la también actriz Gwyneth Paltrow, quien no duda en indagar en los temas más relevante de la vida de la española, pero también aprovecha la ocasión para hacerle alguna que otra confesión propia.

“De todos mis amigos en el cine, creo que tú eres la que más adora el mundo de la interpretación. Siempre hablas de tu trabajo con una pasión y un entusiasmo que, desde mi perspectiva, nunca se ha deteriorado. Hablando de mí misma, creo que ya no siento la misma pasión de antes”, le dirige la fundadora del portal de consejos de belleza ‘Goop’, a lo que Penélope contesta con todo un ejercicio de autoafirmación.

“En mi caso creo que ha ayudado el hecho de que mi ego se ha visto reducido con el paso del tiempo. No me da tanto miedo lo que la gente pueda pensar de mí, si voy a ser aceptada o si voy a ser querida. Antes dedicaba mucha energía a cultivar la percepción que quería que se tuviera de mí, pero cuando me convertí en madre, algo cambio dentro de mí y dejé de preocuparme por esas cosas. Me siento liberada”