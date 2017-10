El secreto de Ariana Grande para estar en forma

Cuando se trata de cuidarse, cada celebridad es un mundo: mientras algunas apuestan por disciplinas como el yoga o el pilates combinadas con una alimentación orgánica, otras prefieren sudar la gota gorda en clases de spinning y consumir batidos de proteínas, pero muy pocas tienen un método de entrenamiento tan impactante por su simplicidad como el de Ariana Grande.

Y es que a la cantante le basta con caminar para mantenerse en forma y contentar a su exigente entrenador personal, Harley Pasternak, aunque no de cualquier manera: cada día debe dar al menos 12.000 pasos.

“Está obsesionado con eso de los pasos, con que cumplas el número fijado. Durante mucho tiempo no comprendía cómo podía ser más efectivo que un entrenamiento completo, pero sí que lo es. Me siento mucho mejor cuando me muevo mucho”, explica la intérprete en una entrevista a la revista Redbook.

Afortunadamente, a la joven no hay nada que le relaje más que subirse a la cinta de correr y vaciar la mente mientras empieza a andar sin un rumbo fijo.

“Tengo muchas ideas mientras camino. Si alguna vez necesito ayuda para componer o inspiración, o no se me ocurre ninguna idea, empiezo a hacer ejercicio. El concepto para el videoclip ‘Side to Side’ se me ocurrió mientras estaba en la cinta de correr. Generalmente me gusta escuchar hip-hop de los 90 o cualquier otro tipo de música que me dé energía y me anime”, asegura.

La actividad física de Ariana se completa con una dieta vegana que abrazó en 2013 motivada por dos factores: su amor por los animales -a los que valora más que a muchas personas- y su convencimiento de que una alimentación basada en verduras y fruta contribuye notablemente a alargar la vida de cualquiera y a hacerle sentirse una persona más feliz en general.