Miley Cyrus tiene controlado a Liam Hemsworth

Aunque tras su breve separación del año 2013 han terminado por destacarse como una de las parejas más estables del momento, la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth no siempre disfrutan de una relación basada en la máxima confianza.

Y de hecho, la que fuera ‘Hanna Montana’ asegura ahora que hace todo lo posible por tener controlado a su chico cuando a este le toca trabajar con hermosas mujeres que puedan despertar sus instintos.

“Bueno, sí, de vez en cuando tengo este hormigueo en el estómago que me hace dudar. También tengo a mis pequeños espías para no tener que estar siempre pendiente de él”, bromeó la intérprete al tiempo que hacía una divertida referencia a ‘Juego de tronos’ y, de forma más concreta, al personaje de Varys y su red de niños indigentes que le proporcionan valiosos secretos.

Precisamente la estrella de la música ha vuelto a pronunciarse sobre la mediática ruptura que protagonizó hace cuatro años con el cuñado de Elsa Pataky.

Pocos meses después de que ambos confirmaran su compromiso matrimonial, para celebrar que tan duro momento -curiosamente- les ayudara a madurar lo suficiente para poder retomar su entrañable historia de amor.

“No sabía que volveríamos a estar juntos. Estoy tan loca, que jamás se me pasó por la cabeza que pudiera ocurrir. Pero había algo en mi corazón que me hacía sentir que esto no había terminado”.