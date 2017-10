Yadhira Carillo renuncia a su sueño de ser madre

A más de 10 años de la disputa que tuvieron Yadhira Carillo y Leticia Calderón por el mismo hombre, Carillo confiesa cómo hizo para soportar los ataques de la ex mujer de su ahora esposo, Juan Collado, quien la acusó de robarle el marido.

“Es no criticar a la persona que te ataca, es ver por qué te ataca y qué siente, y si sientes que alguien te quiere apalear o pegar o lastimar o lo que sea, malo, tu sencillamente debes continuar y seguir y tratar de no voltear para que te duela lo menos posible esos golpes que te están dando”, dijo durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”.



Sobre la relación que sostiene con los hijos que Collado y Lety Calderón procrearon, Yadhira confesó: “muy buena y quiero decir que los dos hijos de Lety son encantadores, me parece que han crecido muy felices al lado de su mami, son guapos, son educados, tienen muchas cualidades, yo siempre he dicho únicamente que mi casa es su casa para siempre, mi corazón es suyo también, el día que quieran estar aquí, ella también, siempre será su casa”.

Finalmente, la actriz habló sobre sus planes fallidos de convertirse en mamá. “Fíjate que estos hijos de los que te estoy hablando, que yo los quiero como míos, han llenado ese espacio padrísimo que siempre soñé de un hijo, porque yo he tenido la parte muy bonita de los hijos, porque me hacen reír, nos acompañan, nos aman, nos abrazan, nos besan, nos respetan, nos quieren, entonces no necesito más que eso”.