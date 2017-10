Christopher Uckermann opina sobre nueva generación de RBD

Christopher Uckermann reveló durante su llegada al aeropuerto de la ciudad de México su postura sobre el nuevo proyecto de Pedro Damián, quien tras varios intentos por reunir a RBD para realizar un reencuentro, ha optado por buscar a nuevos talentos y crear una nueva versión de este exitoso concepto.

Al ser cuestionado sobre si consideraba que este proyecto pueda tener éxito, Uckermann confesó: “yo creo que sí, ahorita faltan grupos para nuevas generaciones de todo tipo de música y simplemente cuando haces un proyecto de una manera honesta puede funcionar y conectar con la gente”.

Por otro lado, el actor fue interrogado sobre los recientes ataques que ha recibido Belinda, quien fuera su pareja sentimental, pues se dice en redes sociales que la ayuda que ha brindado a los damnificados por el sismo en México tiene fines políticos.

“No tengo ni idea de lo que me hablan, no he visto nada, la verdad es que no he visto nada de redes, pero no ataquen a la gente, todo mundo reacciona diferente ante los acontecimientos, entonces cada quien hace lo que puede”, expresó.